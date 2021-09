Boeing van Air France-KLM maakt noodlanding in Peking na luide knal aan boord

Een Boeing 777 van Air France-KLM heeft zaterdag kort na het opstijgen uit Peking een noodlanding gemaakt, zo bevestigt de luchtvaartmaatschappij. De bemanning besloot tot de noodlanding toen de cabine zich met rook vulde na een technische storing. Getuigen hadden het over een luide knal.

Veertien minuten na het vertrek richting de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs keerde het vliegtuig weer terug naar Peking. Niemand raakte bij de noodlanding gewond.

Eén van de reizigers heeft tegen nieuwsmedium Beijing Daily verteld dat er bij het opstijgen een abnormaal geluid te horen was, een ‘fluitend geluid vergelijkbaar met wind die door het raam waait’.

‘Toen was er plots een luide knal, alsof er iets ontplofte. En er vlogen witte vlokjes door de lucht. Dat ging gepaard met een sterke brandlucht. Sommige mensen renden schreeuwend naar de voorkant van het vliegtuig, en een stewardess nam iets mee dat op een brandblusser leek om het incident te bestrijden.’

In een verklaring treedt Air France niet in detail over wat er gebeurd is. De KLM-zuster meldt alleen dat het om ‘een technisch incident’ ging.

‘De passagiers zijn op de luchthaven in Beijing opgevangen door medewerkers van Air France, en zullen zo snel mogelijk alsnog naar Parijs gebracht worden’, klonk het.

Air France heeft de oorzaak intussen kunnen achterhalen. ‘Een storing van een pneumatisch systeem op het vliegtuig veroorzaakte een overdruk in een van de airconditioningleidingen, waardoor resten en stof zich in de cabine verspreidden’, meldt de Franse luchtvaartmaatschappij.