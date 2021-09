Opnieuw chaos tijdens Franse voetbalwedstrijd: supporters bestormen veld

Opschudding in de Ligue 1. Tijdens de rust van de derby tussen Lens en Rijsel bestormden tal van thuissupporters het veld om de confrontatie met de bezoekers te zoeken.

Het was het gevolg van een oververhitte eerste helft, waarbij over en weer met stoeltjes gegooid werd. Een supporter en een politieagent geraakten gewond tijdens de incidenten.

Het was even onzeker of de wedstrijd wel zou worden hervat. Maar ondanks de ongeregeldheden is de tweede helft van de derby gewoon op gang getrapt. Na een crisisoverleg met de ordetroepen werd beslist om extra mankracht op te trommelen om de veiligheid te kunnen handhaven.

Incident et envahissement de pelouse en cours au Stade Bollaert, des incidents entre supporters lillois et lensois. #RCLLOSC pic.twitter.com/b5NJ3McWQA — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 18, 2021

De wedstrijd leek lange tijd op een brilscore af te stevenen, maar dat was buiten Przemyslaw Frankowski van Lens gerekend. De Poolse middenvelder tekende namens de thuisploeg voor het enige doelpunt.

Het waren overigens niet de eerste ongeregeldheden in de Franse competitie. Enkele weken geleden werd Nice-Marseille al gestaakt na een veldbestorming.