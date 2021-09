Washington zet zich schrap voor betoging Trump-aanhangers

De Amerikaanse hoofdstad zet zich schrap voor een betoging van supporters van de Trump-aanhangers die op 6 januari het Capitool bestormden

Honderden agenten zijn ingezet om de betoging in goede banen te leiden. Rond het Capitool is opnieuw een veiligheidshek van zo’n twee meter geplaatst, honderd leden van de National Guard staan stand-by en op de luchthaven worden reizigers extra gecontroleerd.

Uren voor de start van de betoging stonden agenten van het Capitool al aan het veiligheidshek in oproeruitrusting.

‘Op 6 januari wisten we dat er iets broeide, maar niemand had verwacht wat er gebeurd is’, zegt een politieagent die anoniem wil blijven. ‘Deze keer zijn we op het ergste voorbereid.’

De organisatoren van de ‘Justice for J6’-betoging zeggen dat ze een vreedzaam protest verwachten, maar politiechef Thomas Manger zegt dat er gedreigd is met geweld.

Foto: EPA-EFE

Meer dan zeshonderd mensen zijn aangeklaagd voor de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari na een speech van Donald Trump, waarin hij opnieuw beweerde dat de verkiezingen die hij had verloren vervalst waren.

De demonstranten eisen hun vrijlating.

Bij de bestorming vielen vijf doden, onder wie één politieagent. Donald Trump werd geïmpeacht wegens de rol die hij die dag had gespeeld, maar daarna werd hij door zijn Republikeinse partijgenoten vrijgesproken.