In Zeebrugge heeft zich zaterdag een dodelijk ongeval voorgedaan tussen een fietser en een bestelwagen. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

Het ongeval gebeurde even na de middag op de Havenrandweg-Zuid in Zeebrugge. Vermoedelijk stak de fietser over aan een fietsoversteekplaats maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het parket stelde een deskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken.