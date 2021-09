Taliban openen Afghaanse middelbare scholen enkel voor jongens

De taliban hebben de heropening van de middelbare scholen aangekondigd. Maar enkel jongens mogen gaan, meisjes worden momenteel uitgesloten.

Alle openbare, private en erkende religieuze scholen evenals andere onderwijsinstellingen in het land moeten het secundair onderwijs hervatten, zo staat in een verklaring van het ministerie van Onderwijs die vrijdag verspreid is. ‘Daartoe vragen we alle mannelijke leerkrachten en scholieren naar hun school te gaan.’

Over vrouwelijke leerlingen rept de officiële mededeling niet. Er wordt alleen op gewezen dat de basisscholen eerder al heropend werden. Daar zijn meisjes wel toegelaten.

Een woordvoerder van de taliban zegt dat ook meisje binnenkort weer naar school kunnen, maar momenteel worden daar volgens hem nog ‘procedures’ voor uitgewerkt. Schoolmeisjes en hun ouders zien de toekomst somber in, meldt de BBC. ‘Ik ben erg bezorgd over mijn toekomst’, zo citeert de BBC een meisje. ‘Moet ik thuisblijven en wachten tot iemand mij ten huwelijk vraagt? Zijn vrouwen alleen daarvoor goed?’

Sinds de machtsovername door de taliban gelden ook op universiteiten nieuwe regels. Vrouwen kunnen er verder les volgen, maar enkel afgescheiden van de mannen en gesluierd. Voor de komst van de taliban konden de studentes en studenten samenzitten en waren er geen kledingvoorschriften.

Unesco heeft zaterdag opgeroepen tot een spoedige heropening van scholen voor meisjes in Afghanistan. Het uitblijven daarvan zal ‘onomkeerbare gevolgen’ voor de helft van de Afghaanse bevolking hebben, waarschuwt de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur. Ze spreekt van een ‘ernstige schending zijn van het fundamentele recht op onderwijs voor meisjes en vrouwen’.