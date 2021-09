Het Georgische schaakicoon Nona Ga­prin­dashvili heeft een klacht in­gediend tegen Netflix voor laster en eerroof.

Gaprindashvili vindt dat ze fout geportretteerd wordt in de populaire reeks The queen’s gambit, meldt de BBC. Het zou gaan om een passage in de laatste aflevering, waarin gezegd wordt dat de nu tachtigjarige Gaprindashvili nooit tegen mannen geschaakt heeft.

Zelf wijst Gaprindash­vili erop dat ze in 1968, het jaar waarin de aflevering zich afspeelt, tegen minstens 59 mannelijke spelers in competitie gespeeld heeft. Netflix liet al weten ‘onwaarschijnlijk veel respect’ te hebben voor Gaprindashvili, maar het bedrijf gaat zich in de rechtbank ‘tot het uiterste verdedigen’.

Nona Ga­prin­dashvili. Foto: REUTERS

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Walter Tevi uit 1983 en gaat over Beth Harmon, gespeeld door Anya Taylor-Joy, die in de jaren zestig als jonge vrouw furore maakte in de overwegend mannelijke wereld van het schaken.

Volgens de aanklacht heeft Netflix ‘schaamteloos en opzettelijk’ gelogen over de prestaties van Gaprindashvili, puur en alleen om meer drama te creëren en de fictieve prestaties van Harmon extra uit te lichten. ’Netflix maakte zo een echte vrouwelijke pionier die in die tijd daadwerkelijk tegen mannen speelde en hen ook versloeg belachelijk.’