Hongerstakende klimaatactivist in Berlijn opgenomen in het ziekenhuis

In Berlijn is een tweede hongerstakende klimaatactivist opgenomen in het Berlijnse Charité-ziekenhuis na een flauwte.

Zes klimaatactivisten vingen op 30 augustus een hongerstaking aan in een tentenkamp voor het Reichstag-gebouw in Berlijn, waar het lagerhuis van het parlement zetelt. Ze vragen om een burgerraad, die politici een lijst van maatregelen mag overhandigen, die het klimaat beschermen en die onmiddellijk moeten worden ingesteld. Met hun actie willen ze bovendien de realiteit van de klimaatverandering onder de aandacht brengen tijdens de verkiezingscampagnes van de kanselierskandidaten naar aanloop van de Duitse parlementsverkiezingen.

Alle kanselierskandidaten hebben de hongerstakers intussen opgeroepen hun actie te beëindigen en hebben zich bereid verklaard om met de hongerstakers te spreken na de verkiezingen van volgend weekend. Ook milieuorganisaties zoals Greenpeace hebben de hongerstakers gevraagd hun protest af te blazen. Ze delen de bezorgdheid van de activisten, maar deden een oproep ‘om jonge levens niet in gevaar te brengen’, klonk het.

Op dinsdag werd al een hongerstaker even opgenomen in het ziekenhuis, maar hij zette zijn hongerstaking verder nadat hij het ziekenhuis verlaten had. Het nieuwe ‘slachtoffer’ is een jonge vrouw van 19 jaar

