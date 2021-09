In het zuidoosten van Rusland hebben reddingswerkers en vrijwilligers donderdag een jonge orka gered die gestrand was in het ondiepe water. Urenlang moesten de redders in de ijskoude zee staan om water over het dier te gieten. De orka was hoorbaar in paniek en stootte jammerende kreten uit vooraleer het veilig terug naar het diepe kon zwemmen. Kijk mee in bovenstaande video.