Philip Mestdagh stopt als bondscoach van de Belgian Cats

De Belgische vrouwenploeg basket moet op zoek naar een nieuwe coach, nu Philip Mestdagh het voor bekeken houdt.

Voor de Belgian Cats waren de Olympische Spelen geen onverdeeld succes. De ploeg strandde op één puntje van de halve finales en werd vijfde op het olympisch debuut van het team. De ontgoocheling was evenwel groter dan de trots.

‘We moeten streng zijn voor onszelf: er zat meer in’, gaf bondscoach Philip Mestdagh toen toe. ‘Eerst zeiden we dat we voor de top acht gingen. Dat is ook gelukt, maar achteraf gaan we toch ontgoocheld naar huis. Net omdat dit een gemiste kans is, is de ontgoocheling zo groot. Dan stonden we een keer op de Olympische Spelen … Het geloof leefde echt in deze groep en dat maakt het zo jammer.’

Mestdagh stapt allicht op omdat hij geen akkoord kon bereiken met de basketbalbond over een contractverlenging. Nochtans haalde hij wel altijd de resultaten die werden gevraagd. Op het EK in juni moest hij de top zes halen bijvoorbeeld, de Cats wonnen brons. Op de Olympische Spelen was een kwartfinale de opdracht, ook dat lukte.

Ook zat er volgens Het Laatste Nieuws een haar in de boter in de relatie tussen hem en enkele speelsters.

Wie Mestdagh zal opvolgen, is nog niet bekend. Veel tijd is er niet want midden november beginnen de voorrondes voor het EK.

Mestdagh was zes jaar bondscoach.

