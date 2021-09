Verloofde van vermiste Amerikaanse influencer is nu zelf vermist

Een opmerkelijke wending in de verdwijningszaak van Gabby Petito: ook Brian Laundrie, de verloofde van de 22-jarige influencer en YouTube-ster, is nu zelf spoorloos.

Brian Laundrie (23) en Gabby Petito (gabspetito op Instagram) vormden al een tijdje een koppel en hadden zelfs trouwplannen. Maar eerst wilden ze op roadtrip door de Verenigde Staten. ‘Omdat je elkaar tijdens zo’n lange trip pas echt leert kennen’, zo hadden ze voor hun vertrek nog gezegd aan vrienden.

Aanvankelijk was alles koek en ei, zo was te zien op de YouTube-video’s die ze maakten, maar naarmate de trip vorderde, kreeg het koppel vaker ruzie. Op 12 augustus moest de politie van Moab (Utah) zelfs eens tussenbeide komen. De bodycambeelden, vrijgegeven door de politie, laten zien dat een agent het busje van het koppel op 12 augustus aan de kant zette nadat ze te hard hadden gereden. Vervolgens is te zien hoe Petito overstuur raakt als de agent hen wil benaderen. Petito gaf toe dat ze hevig had gereageerd, omdat ze last heeft van OCD, een dwangstoornis, en dat hun ruzie begon nadat Laundrie met vuile schoenen in het busje was geklommen.

Na een nachtje alleen slapen mocht het koppel echter zijn weg voortzetten. De woede was bekoeld, zo leek het.

Maar enkele weken later, op 1 september, keerde Brian Laundrie weer naar huis in Florida. Zonder zijn vriendin. Hoewel ze tijdens de reis vaak met haar ouders had gebeld, was er nu geen spoor meer van Petito. Enkele dagen na de terugkeer van Laundrie gaven haar ouders haar als vermist op. Laundrie werd al meermaals ondervraagd over de verdwijning van zijn vriendin, maar weigerde altijd om mee te werken aan het onderzoek. Hoewel de advocaat van Laundrie beweerde dat zijn cliënt zweeg ‘op zijn verzoek’, maakte de jongeman er zich alleen maar verdacht mee in de ogen van de speurders.

‘We smeken iedereen, ook Brian, om informatie over haar verblijfplaats in de afgelopen weken met ons te delen’, zei politiechef Todd Garrison van North Port toen. ‘Het gebrek aan informatie door Brian belemmert ons onderzoek, maar de antwoorden zullen uiteindelijk naar buiten komen.’

En nu blijkt dat ook Laundrie zelf al vier dagen vermist is, zo melden de Amerikaanse media. De politie dacht dat hij bij zijn ouders verbleef, maar dat blijkt dus niet waar. Vermoedelijk is hij op de vlucht geslagen. ‘Een zoveelste wending in het verhaal’, aldus politiewoordvoerder Josh Taylor.

De FBI heeft het huis van de ouders van de jongen al doorzocht en nam enkele spullen mee.

Bij CNN zegt de stiefvader van het verdwenen meisje dat hij niet meer weet wat hij moet geloven van de hele zaak en van het gedrag van de familie van Brian Laundrie. Volgens de familie van Petito is Laundrie niet echt vermist, maar houdt hij zich schuil.