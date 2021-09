Een vrijwilligster die zich inzet voor het welzijn van trekvogels in New York City, heeft griezelige beelden gemaakt van talloze dode vogels in de straten rond het World Trade Center.

Melissa Breyer trekt er gewoonlijk meerdere dagen per week op uit om een twintigtal vogels op te rapen die zich te pletter hebben gevlogen tegen de reflecterende gevels van wolkenkrabbers, maar dinsdagochtend stond ze versteld door het massale aantal dode dieren. Ze raapte liefst 291 lijsters en Amerikaanse zangers op.

De dieren komen ’s nachts af op de lichten binnen in de wolkenkrabbers. Afgelopen maandag was er bovendien een storm die de trekvogels uitzonderlijk laag deed vliegen. Bekijk beelden uit de straten van New York in bovenstaande video.

Vogels komen ook vaak in moeilijkheden rond luchthavens. Brussels Airport test het gebruik van drones uit om vogels op veilige afstand van het vliegverkeer te houden.