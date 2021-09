Bart De Wever: 25 procent nodig in 2024

Bij de verkiezingen in 2024 moet de N-VA eigenlijk 25 procent halen, dan pas kan de partij de motor zijn van een staatshervorming die Vlaanderen meer autonomie biedt. Dat zei voorzitter Bart De Wever op Radio 1.

21,2 procent. Dat haalt de N-VA in een recente peiling van onder meer Het laatste Nieuws en Le Soir. En dat is een pak minder dan de 25 procent bij de verkiezingen van 2019. In de peiling is Vlaams Belang trouwens de grootste partij met 23,6 procent.

21 procent is te weinig, beseft N-VA-voorzitter Bart De Wever. Willen we in 2024 de motor kunnen zijn van een broodnodige hervorming van ons land, dan hebben we een kwart van de stemmen nodig, zegt hij.

Het is een poging om het electoraat dat twijfelt tussen Vlaams Belang en N-VA naar zijn partij te halen. Vlaams Belang is volgens hem een partij met ‘politiek hooliganisme als huisstijl’. Zij willen eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen en dat ‘Catalaans scenario’ gaat ons land (en Vlaanderen) in chaos storten, aldus De Wever. Wie voor Vlaams Belang stemt, zet zijn stem eigenlijk in de koelkast, zegt hij.

De N-VA-partijvoorzitter ziet hoe elke verkiezingsronde in ons land eindigt op een eindeloos lange regeringsvorming waarbij de traditionele partijen zich uiteindelijk aan mekaar vastklitten vaak zonder zelfs een meerderheid in Vlaanderen. En waarbij, zoals nu, de zevende partij in de uitslag de premier mag leveren.

De Wever hoopt dan ook dat in 2024 zo’n scenario gewoon onmogelijk wordt.

Volgens hem beseft men intussen ook in Franstalig België dat een grondige hervorming onafwendbaar is.

En wat als het niet lukt in 2024? ‘Het is niet de bedoeling dat we de afspraak dan missen natuurlijk’, zegt De Wever. ‘Maar uiteindelijk zal de historische missie lukken, ik weet niet alleen wanneer. Maar het gebeurt best in 2024 want anders zal het in veel slechtere omstandigheden moeten gebeuren.’ De Wever wijst erop dat, bijvoorbeeld door de lage rente op spaargeld, de Vlaming verarmt.

‘Alleen sterke N-VA kan omslag naar autonoom Vlaanderen maken’