Rustig en stabiel weer tot woensdag

De nazomer is nog niet gedaan. Het blijft dit weekend rustig en mooi weer. Pas donderdag wordt echt regen verwacht. Eerder is een buitje niet helemaal uitgesloten;

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het in de meeste streken zonnig met wat hoge wolkensluiers. In de namiddag worden er enkele stapelwolken gevormd maar blijft het droog. We halen maxima van 18 tot 23 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt met wolkenvelden en zonnige perioden. Een groot deel van de dag blijft het droog maar in de late namiddag kan er plaatselijk toch een bui vallen. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

Maandag wordt er wel plaatselijk regen verwacht. Dan sleept er een regenzone over het noordwesten van Frankrijk, waardoor de kans op regen het grootst is in de regio’s nabij de Franse grens. Later op de dag kan er ook een bui vallen in de Ardennen. Elders lijkt het overwegend droog te blijven, op een lokale bui na. Maxima tussen 15 en 20 graden.

Dinsdag wordt han weer et vrij zonnig met stapelwolken, die vooral in de Ardennen talrijker zijn. Het blijft wel overal droog, net als woensdag. Vanaf donderdag zou het wel meer kunnen gaan regenen.