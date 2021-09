Dagelijkse ziekenhuisopnames blijven dalen

Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft voorlopig dalen.

In de periode van 11 tot 17 september kwamen er elke dag gemiddeld 60 nieuwe covid-19-patiënten bij in de ziekenhuizen. Dat is ruim een tiende minder dan in de voorgaande week. Momenteel zijn er 713 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen er 213 op de afdelingen intensieve zorg.

De nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus stegen dan weer lichtjes in de zeven dagen van 8 tot 14 september. Het gaat om een toename met 3 procent in vergelijking met de week voordien tot 1.993. Er werden 14 procent meer tests uitgevoerd, terwijl de positiviteitsratio stabiel bleef op 4,9 procent (-0,5 procent).

Tot slot nemen de overlijdens door covid-19 weer af. Dagelijks waren er van 8 tot 14 september gemiddeld zeven te betreuren, 6 procent minder dan in de zeven voorgaande dagen.