Frankrijk roept ambassadeurs in VS en Australië terug wegens nieuw veiligheidspact

Parijs heeft zijn ambassadeurs in de VS en Australië voor overleg teruggeroepen, zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vrijdagavond bekendgemaakt.

‘Op vraag van de president van de Republiek Emmanuel Macron heb ik beslist met onmiddellijke ingang onze beide ambassadeurs in de VS en Australië naar Parijs terug te roepen voor overleg. Deze uitzonderlijke beslissing is gerechtvaardigd door de uitzonderlijke ernst van de aankondigingen die Australië en de VS op 15 september hebben gedaan’, aldus Le Drian in een communiqué.

Washington en Canberra maakten een strategisch partnerschap bekend dat uitmondde in het schrappen door Australië van een omvangrijke aankoop van duikboten in Frankrijk.