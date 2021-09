Pentagon erkent dat drone aanval in Kaboel ‘vergissing’ was waarbij tien burgers omkwamen

Het Pentagon heeft vrijdag erkend dat de Amerikaanse drone aanval in Afghanistan een tragische vergissing was. Bij de aanval, die plaatsvond op 29 augustus, kwamen tien burgers om. Onder hen zeven kinderen. Generaal Frank McKenzie, bevelhebber van het Centcom, bood zijn excuses aan.

‘Het was een vergissing’, klonk het in de persconferentie over het onderzoek naar de Amerikaanse drone aanval in Kaboel. De aanval, die het leger vorige maand uitvoerde op een auto in Kaboel, heeft het eigenlijke doel gemist.

Eerder deze maand zei generaal Mark Milley nog dat de aanval ‘gerechtvaardigd’ was en ‘Amerika heeft talibanleider Mollah Akhtar Mansour gedood.’

Kort daarna doken berichten op dat verschillende leden van een familie bij de aanval waren gedood. Ook het Pentagon erkende de mogelijkheid van burgerslachtoffers. Nu blijkt, uit een militair rapport, dat er enkel burgerslachtoffers zijn gevallen, waaronder zeven kinderen.

‘Er zijn tien burgers, waaronder zeven kinderen, tragisch om het leven gekomen bij die aanval,’ zei McKenzie tijdens de persconferentie. ‘We weten nu ook dat diegene die omkwamen niet in verband gebracht kunnen worden met IS-K (Islamitische Staat Khorasan, de lokale franchise van IS , red), of een directe bedreiging vormden voor de Amerikaanse strijdkrachten. Het was een vergissing en ik biedt mijn oprechte excuses aan’, klonk het. Volgens McKenzie zouden de Verenigde Staten schadevergoeding betalen aan de familie van de slachtoffers.

De aanval vond plaats op 29 augustus in de buurt van het vliegveld tijdens de laatste, chaotische dagen van de Amerikaanse evacuatie van burgers en de terugtrekking van het leger uit Afghanistan.