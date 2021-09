Weduwe eist 100.000 euro van overheid: eerste rechtszaak over uitbraak in Ischgl van start

Anderhalf jaar geleden stond Hannes Schopf (72) nog onbezorgd op de latten in het Oostenrijkse Ischgl. Een paar weken later was hij gestorven aan corona. In Wenen start nu de rechtszaak van de weduwe en de zoon van de man tegen de staat. Ze vinden dat er te laat, te log en uiteindelijk te chaotisch is gereageerd. Ze zijn niet alleen. Er volgen allicht nog enkele tientallen zaken over het ‘Ibiza van de Alpen’ dat plots het Wuhan van Europa werd.