Jannik Steimle wint in Ronde van Slovakije

De tweede rit in de Ronde van Slowakije is een prooi geworden voor Jannik Steimle. De Duitser van Deceuninck-Quick Step haalde het na 179,7 km van Spisske Podhradie naar Dolny Kubin, voor Peter Sagan en Alvaro Hodeg, die wel leider blijft.

Idar Andersen, Fredrik Dversnes, Andrea Garosio, Bostjan Murn en Jakub Otruba waren de vroege vluchters van dienst. Deceuninck-Quick Step hield hun voorsprong onder controle, het team was uit op een nieuwe sprint na de openingsrit die Hodeg won.

De vluchters werden gegrepen, in de listige finale was het Sagan die in de heuvelzone in het slot in de aanval trok. Hij kreeg Jannike Steimle met zich mee en de Slovaak dook daarna als een acrobaat in de afdaling. De Duitser werkte niet mee, Sagan hield uiteindelijk ook de benen stil waardoor de groep terugkeerde op 3 km van het eind. In de hectische finale etaleerde Steimle zijn stuurvaardigheid en snelde hij naar de zege, zijn zesde in zijn carrière nadat hij vorig jaar onder meer de Ronde van Slovakije won.