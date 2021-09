Overzicht | Dit heeft het Overlegcomité beslist

Vanaf 1 oktober zijn mondmaskers niet meer verplicht in de horeca en de winkels, en dat zowel voor klanten als voor personeel. Tenminste, in Vlaanderen. Ook de discotheken mogen weer open.

Het Overlegcomité heeft vrijdagavond enkele versoepelingen aangekondigd. Let wel, die regeling is federaal, dus kunnen de regio’s strenger optreden als ze dat willen. Brussel en mogelijk Wallonië doen dat voorlopig ook. Zij gaan niet mee in de versoepelingen van de mondmaskerplicht.

Nachtleven

Dancings en discotheken mogen op 1 oktober weer open, en dat na anderhalf jaar. Het is de laatste grote stap richting vrijheid. Bezoekers moeten wel een coronapas ofte Covid Safe Ticket voorleggen, zoals de experts hadden gevraagd. Ook de luchtkwaliteit en ventilatie moeten verzekerd zijn. Daarvoor komen er strengere protocollen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen danscafés, zoals die in de Gentse Overpoortstraat of op de Leuvens Oude Markt, en discotheken. In de danscafés hoef je geen coronapas voor te leggen.

Mondmaskers

In horeca en winkels moeten zowel klanten als personeel vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen. Alleen in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, op de luchthaven, in zorginstellingen en bij contactberoepen (zoals kappers) geldt die verplichting nog.

Bij evenementen met meer dan 500 aanwezigen binnen en 750 buiten zonder coronapas is een mondmasker ook verplicht. Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen zijn geen coronapas of mondmaskers meer nodig. Ook de sociale afstand moet daar niet meer bewaard worden. Tot nu lag die grens op 200 deelnemers.

Reizen

Aan de reisregels verandert voorlopig niets. Ook de verscherpte controles daarop blijven.

Brussel

Omdat de vaccinatiegraad in Brussel veel te laag blijft, zal de overheid daar extra initiatieven nemen: nog strengere controles op terugkerende reizigers, telewerk blijft de norm, de coronapas wordt er breder ingezet, er komen meer mogelijkheden om zich te laten vaccineren in bedrijven, scholen en in mobiele vaccinatiepunten.

Vlaanderen

Hoe Vlaanderen deze federale regeling verder invult, wordt begin volgende week beslist, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). Dan zal ook gepraat worden over een eventuele derde prik in de woonzorgcentra. Op het gebied van mondmaskers volgt Vlaanderen ‘waarschijnlijk’ de federale regeling, zegt Jambon. Of er nog een coronapas voor bepaalde sectoren komt in Vlaanderen, wordt ook volgende week bekeken.