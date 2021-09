Vervuiler 3M betaalt niet, hij passeert zelfs langs de kassa

Dat 3M de omgeving rond de fabriek in Zwijndrecht vervuild heeft, dat weet u intussen. Maar wat blijkt nu? De Vlaamse regering heeft 3M in 2019 ‘strategische ecologiesteun’ gegeven.

Dat is natuurlijk wrang, want een bedrijf dat het milieu schaadt, zou geen ecologiesteun mogen krijgen. Waarom is die steun toegekend? En hoe staat het PFOS-dossier er momenteel voor? Politiek journalist Lisa De Bode en binnenlandjournalist Stijn Cools geven een stand van zaken.

