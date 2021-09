‘Sex education’: de seksuele opvoeding die iedereen zou moeten krijgen

Opwinding à gogo deze week met Sex education, de Netflixreeks over een sekstherapeute en haar puberzoon, en het sensuele oeuvre van een reus van de Amerikaanse schilderkunst: Georgia O’Keeffe.

Het derde seizoen van Sex education is net gelost, en het is uitstekend. Meer nog, volgens mediaredactrice Valerie Droeven is de populaire Netflixreeks over een sekstherapeute en haar tienerzoon de seksuele opvoeding die we allemaal hadden moeten krijgen.

Minstens even opwindend is het oeuvre van wijlen Georgia O’Keeffe, die Amerikaanse kunstenares die je ongetwijfeld kent van haar grote schilderijen van bloemen waarin critici al eens vagina’s zien. Kunstredacteur Geert Van der Speeten ging kijken naar een grote overzichtstentoonstelling van O’Keeffe in het Centre Pompidou in Parijs en stelde vast dat ook de rest van haar oeuvre bijzonder sensueel is.

