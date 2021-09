Weer prijs voor Deceuninck - Quick-Step: Cattaneo wint tijdrit in Ronde van Luxemburg, Almeida neemt leiderstrui over van Hirschi

Mattia Cattaneo heeft de voorlaatste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Italiaan was in de tijdrit twee seconden sneller dan zijn ploegmaat João Almeida en 26 seconden sneller dan Mattias Jensen (Trek-Segafredo) . De Portugees Almeida begint morgen wel als leider aan de laatste rit.

Dubbelslag voor Deceuninck-Quick Step in voorlaatste rit van de Ronde van Luxemburg. De Italiaan Mattia Cattaneo won de tijdrit voor zijn ploegmakker João Almeida. Voor Cattaneo is het pas zijn derde overwinning in zijn professionele carrière. Almeida vindt troost in het feit dat hij de gele leiderstrui overneemt van Marc Hirschi (Team UAE). De Portugees begint morgen met een bonus van 43 seconden aan de laatste rit op Hirschi.

De top vijf van de rit:

1. Mattia Cattaneo

2. João Almeida

3. Mattias Skjelmose Jensen

4. David De La Cruz

5. Pierre Latour