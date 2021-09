Demir weigert vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de realisatie van een gascentrale van 900MW in Dilsen-Stokkem.

‘De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kilo ammoniak en ongeveer 340.000 kilo NOx uitstoten op slechts 189 meter van Europees beschermde topnatuur’, laat haar kabinet weten. ‘Je moet geen raketgeleerde zijn om te beseffen dat er betere ideeën zijn dan een grote vervuilende gascentrale op wandelafstand van Europese topnatuur. Als minister van Leefmilieu is het mijn taak om elke aanvraag te beoordelen op hun effect op ons leefmilieu, maar ook aan meerdere basisregels van onze ruimtelijke ordening voldoet het project niet’, aldus Demir.

De aanvraag van initiatiefnemer Dils-Energie nv, verbonden aan Duitse energiebedrijf RWE, beroert al een tijdje de gemoederen. Vanuit de omwonenden kwam heel wat protest en ook het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaf een negatief advies. In eerste aanleg weigerde de Limburgse deputatie van CD&V, Open VLD en N-VA een vergunning, waarna RWE in beroep ging. Ondanks aanpassingen aan het dossier, weigert Demir vandaag de omgevingsvergunning om meerdere redenen.

Demir oordeelt dat het project niet in overeenstemming is met de verkavelingsvoorschriften en groter is dan toegelaten. De aanvrager voorziet daarnaast te weinig groenbuffering op zijn eigen percelen. Ook het effect van het nemen van koelwater uit het kanaal op een aantal waterrijke natuurgebieden in de nabijheid wordt bekritiseerd met het oog op de droogteproblematiek. Ook de mogelijke veiligheidsrisico’s nabij de gascentrale werden amper onderzocht.