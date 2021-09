Na Kaag treedt ook Nederlandse defensieminister af

Demissionair minister van Defensie Bijleveld (CDA) treedt toch af na de motie van afkeuring tegen haar. Ze is na de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) de tweede die vertrekt wegens de chaotische evacuaties uit Afghanistan.

Eerder vandaag ontstond er onrust binnen de Nederlandse partij CDA over de keuze van Ank Bijleveld om aan te blijven. Haar collega, demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, stapte gisterenavond wèl op na de motie van afkeuring.

Gisterenavond zei Bijleveld nog dat ze zou aanblijven als minister van Defensie. In een verklaring zei ze: ‘Het kabinet, inclusief mijzelf, heeft gisteren al aangegeven dat er dingen niet goed zijn gegaan. Mijn prioriteit ligt nog steeds bij het in veiligheid brengen van tolken die nog in Afghanistan zijn.’