Winnie de Poeh wordt 95, en om zijn verjaardag te vieren werd een speciale ‘Bearbnb’ ontworpen. De speciale logeerplek, een samenwerking tussen Disney en Airbnb, werd ontworpen en gedecoreerd met de beroemde tekeningen van E. H. Shepard in het achterhoofd. Omwille van de geldende coronaregels kunnen enkel inwoners van het Verenigd Koninkrijk vanaf 20 september een verblijf boeken. Of Teigetje en Iejoor ook aanwezig zullen zijn, is niet duidelijk, maar huffels en woezels zijn strikt verboden.