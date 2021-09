Het Autosalon gaat definitief door. Dat bevestigt organisator Febiac, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, vrijdag.

De 99e editie van het evenement vindt plaats van 14 tot 23 januari 2022 op Brussels Expo. Automerken hadden tot vrijdagmiddag 13.00 uur om de organisatie te laten weten of ze aan de show mee wilden doen. Febiac kreeg van voldoende merken de medewerking toegezegd.

Volvo liet in juni al weten niet meer mee te doen en ook Mazda slaat het evenement in 2022 over. Ook D‘Ieteren, dat de Volkswagen-merken VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini en Bentley invoert, is niet op de aanstaande editie van het Autosalon aanwezig.

Voor zijn terugkeer zal de Brussels Motorshow de technologische innovatie centraal stellen en bijzondere aandacht besteden aan elektromobiliteit, lichte bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewielers.

De afgelopen jaren trok het Autosalon zo’n 50.000 bezoekers per show.