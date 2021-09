Personeel gevangenis van Hasselt staakt 24 uur

Het gevangenispersoneel van Hasselt legt voor 24 uur het werk neer door een tekort aan mensen binnen de afdelingen bewaking en techniek. Dat bevestigd het Gevangeniswezen.

Het Gevangeniswezen erkent dat er een onderbezetting is van bewakers.

Het gevangenispersoneel legde donderdagavond om 22 uur het werk neer en staakt tot vrijdagavond 22 uur. Reden is het personeelstekort binnen de afdelingen bewaking en techniek.

Het Gevangeniswezen erkent dat er een onderbezetting is van personeel in het technisch en bewakend kader. ‘We doen er alles aan om zowel contractueel als statutair mensen aan te werven, om het tekort zo snel mogelijk op te vangen’, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. ‘Maar we ervaren toch ook wel een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de plaatsen niet snel genoeg worden ingevuld.’

Tijdens de 24-urenstaking is er geen politie aanwezig in de Hasseltse gevangenis. Er is wel een minimale bezetting van personeel. De gevangenis van Hasselt telt op dit moment 551 gedetineerden (517 mannen en 34 vrouwen).