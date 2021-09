Emma Wagemans, een kandidate in K2 zoekt K3, heeft eerder deze week de aandacht getrokken van Dries Van Langenhove. In het programma vertelde ze dat ze geboren was als man, iets wat de politicus ‘niet oké’ vond. Van Langenhove haalde uit naar Emma en de hele transgemeenschap: ‘Jij kindjes inspireren? Om wat te doen? Hun piemel af te knippen en hormonenblockers te nemen die hen onvruchtbaar en depressief maken?’, klonk het. Emma reageerde nu op TikTok met een gevat filmpje.