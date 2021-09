De traditionele dolfijnenjacht op de Faeröer-eilanden wordt herzien. Dat heeft premier Bárður á Steig Nielsen laten weten.

Op zondag 12 september werden bij de grindadráp, de jaarlijkse lokale dolfijnenjacht, ongeveer 1.420 van de dieren door jagers een fjord ingejaagd en gedood. Dat zijn er ruim twee keer meer dan het aantal dolfijnen dat in heel 2020 werd gevangen. Op videobeelden was een strand vol met dode dolfijnen te zien.

De bloederige vangst leidde tot veel verontwaardigde reacties uit het buitenland, en na de massale jachtpartij van vorige week keren veel eilandbewoners zich nu óók tegen het jaarlijkse evenement. De Faeröer doden al sinds de Vikingtijd walvissen.

Het aantal dieren dat zondag gedood werd, is ‘uitzonderlijk’, erkent de premier in een verklaring. Het grote aantal is volgens hem te verklaren doordat de groep aanwezige dolfijnen dit jaar veel groter was dan normaal. Dat veroorzaakte volgens de premier ‘grote problemen’ bij de jacht. ‘We zullen nauwlettend kijken naar de dolfijnenjachten en welke rol ze zouden moeten spelen in de Faeröerse samenleving’, schrijft de premier.

Hij benadrukt in zijn verklaring dat de jachtpraktijk duurzaam is en dat de dieren niet met uitsterven worden bedreigd. De Faeröer hebben een zelfstandige status binnen het koninkrijk Denemarken. Er wonen zo’n 50.000 mensen.