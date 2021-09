De coronapauze bracht voor veel mensen rust en een ontsnapping uit het hectische werkleven. Nu de economie weer aantrekt, komt daar bruusk een einde aan.

Her en der breken stakingen uit waarin te hoge werkdruk centraal staat. De Standaard zoekt getuigenissen van mensen die het heft in eigen handen namen, en tijdens of na de coronacrisis van job veranderden als bewuste keuze voor een rustiger leven. Mail uw getuigenis naar binnenland@standaard.be en vermeld zeker uw naam en telefoonnummer.