Ed Sheeran komt naar België en bindt strijd aan met woekertickets

Ed Sheeran komt naar het Koning Boudewijnstadion, en hij wil dat u daar geen euro te veel voor betaalt. Met een nieuwe app probeert de Britse zanger ticketwoekeraars buitenspel te zetten.

De concertzalen in ons land zijn opnieuw open, maar de stormloop op tickets blijft nog even uit. Om die machine aan te zwengelen wordt veel verwacht van de terugkeer van tournees van internationale artiesten. Met Ed Sheeran geeft een van die zwaargewichten alvast een schot voor de boeg. Hij kondigt een Europese tournee aan die op vrijdag 22 juli 2022 halt houdt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daar zal hij zijn nieuwe album Equals voorstellen, dat uitkomt op 29 oktober.

Het verleden leert dat het bij zo’n Sheeran-concert snel kan gaan. Voor zijn show op de weide van Werchter in 2018 wist de Brit 60.000 tickets te verkopen op veertig minuten tijd. Maar dat leidde ook tot excessen: Sheerantickets werden toen voor meer dan het dubbel van de originele prijs van 75 euro aangeboden op doorverkoopsites als Viagogo. Dat was het werk van ticketwoekeraars, die kaartjes liefst in grote getale en soms via gespecialiseerde software opkopen om er een fikse winst op te realiseren.

In 2019 werd de waarde van die secondaire ticketmarkt geschat op 8 miljard dollar per jaar, tegenover de 30 miljard omzet die de wereldwijde concertindustrie jaarlijks draait. Op die manier lopen artiesten en organisatoren inkomsten mis, en betalen ook fans meer dan nodig is.

Geen papieren ticket meer

Bij Sheeran groeide het verzet tegen ticketwoekeraars nadat hij in maart 2017 honderden kaartjes voor een benefietconcert van het Britse Teenage Cancer Trust zag verschijnen aan 7.000 pond in plaats van 75 pond. In dat jaar liet hij onder meer 10.000 tickets voor zijn tournee blokkeren omdat bleek dat ze aan een woekerprijs waren doorverkocht via Viagogo. Nadien hielp zijn team de gedupeerde fans om hun geld terug te eisen. Die tactiek werd rond die periode ook toegepast door Tele Ticket Service, de kaartjesverkoopdienst van de Antwerpse Sportpaleis Groep.

Voor deze tournee gaat Sheeran een stap verder, met een nieuw, digitaal ticketsysteem dat de illegale doorverkoop van tickets onmogelijk moet maken. ‘Fans kopen hun ticket zoals altijd via de officiële verkoopskanalen Ticketmaster en Eventim’, zegt Jan Digneffe van FKP Scorpio, het kantoor dat het concert van Sheeran in Brussel organiseert.

‘Alleen zal je dat ticket niet meer moeten of kunnen uitprinten om naar het concert te komen. In plaats daarvan zal je een app moeten downloaden, waarmee het ticket gekoppeld wordt aan jouw identiteit en telefoonnummer, via een sms-verificatiecode. Pas enkele dagen voor de show verschijnt een geanimeerde QR-code in de app, waarmee je naar het concert kan. Dat moet het onmogelijk maken om bijvoorbeeld een screenshot door te verkopen, laat staan om dat lang op voorhand te doen.’

Cadeaus worden moeilijker

Dat betekent niet dat tickethouders die lastminute moeten afhaken vast zitten aan hun ticket, zegt Digneffe. ‘Binnen de apps van Ticketmaster en Eventim komt er een systeem waarin je je ticket opnieuw te koop kan aanbieden. Alleen zal dat niet kunnen aan een prijs die hoger ligt dan de originele waarde. Lager zal wel kunnen, voor wie dat wil.’

Het nieuwe systeem houdt ook enkele nadelen in. Tickets kunnen maximaal per zes gekocht worden, maar worden allemaal gekoppeld aan één telefoonnummer. Dat vereist dat de hele groep tegelijk binnen gaat. Tickets rechtstreeks doorverkopen aan vrienden zal ook niet meer kunnen: alle transacties moeten via het officiële platform gebeuren.

Ook een ticket cadeau doen wordt moeilijker: daarvoor heb je het gsm-nummer en de identiteitskaart nodig van de persoon aan wie je het ticket cadeau wil geven. En voor mensen zonder smartphone is zo’n digitaal ticket evenmin evident. ‘Dat is natuurlijk zonde’, weet ook Digneffe. ‘Daar zijn intern ook veel discussies aan vooraf gegaan. Maar op een gegeven moment moet je keuzes durven maken als je die doorverkoop tegen meerprijzen - die in België sowieso al bij wet verboden is - echt aan banden wil leggen. Uiteindelijk verdienen die woekeraars geld op de emotie van fans, en dat is heel lelijk.’

Tickets voor Ed Sheeran in het Koning Boudewijnstadion zijn beschikbaar vanaf zaterdag 25 september om 11u, via Ticketmaster en Eventim. De prijzen variëren tussen 72.40 euro en 101 euro. Voor meer info: edsheeranbrussels.be.