Vlaamse winnaar van EuroMillions-pot van 21 miljoen euro meldt zich

De Belgische winnaar die op 31 augustus bij de trekking van EuroMillions ruim 21 miljoen euro won, heeft zich bij de Nationale Loterij gemeld. Na een oproep via de media heeft een Vlaamse man zich met het winnende formulier op het hoofdkantoor van de Loterij aangeboden.

Hij wint een bedrag van 21.214.762 euro, meldt de Nationale Loterij vrijdagmorgen.

Drie Europeanen kruisten op 31 augustus de juiste combinatie aan op hun biljet (nummers 5 - 13 - 17 - 32 - 43 en sterren 2 en 10). Onder hen ook één Belg, die in één klap ruim 21 miljoen euro rijker was.

Tot deze week had die winnaar zich nog niet gemeld, maar dat veranderde na een oproep van de Nationale Loterij. ‘Omdat we nog enkele dagen genoten van wat vakantie, hadden we de uitslag niet meteen gecontroleerd’, wordt de winnaar geciteerd.

Het Vlaamse koppel is de eerste Belgische EuroMillions-winnaar in rang 1 dit jaar. In totaal gaat het om de 35ste grote EuroMillions winnaar in België wordt sinds 2004.

Gedetailleerde informatie over de winnaar wordt niet vrijgegeven om de privacy van het winnende koppel te vrijwaren. ‘We hebben nog niet meteen plannen met deze prachtige som geld’, besluit de man. ‘We moeten nog even bekomen van de shock en nemen even de tijd om alles te laten bezinken. Bovenal hopen we in alle discretie te kunnen genieten van wat volgt.’