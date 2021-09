Aantal klachten tegen agenten in 2020 met 11 procent gestegen

Het aantal klachten tegen politieagenten, die zijn behandeld door de Algemene Inspectie, is tussen 2019 en 2020 met 11 procent gestegen.

?Dat blijkt uit het activiteitenverslag van de inspectie, waarover de kranten van Sudpresse vrijdag berichten. Niet alleen burgers kunnen een klacht indienen bij de Algemene Inspectie van de politie, maar ook politiediensten of agenten zelf.

In 2020 werden ongeveer 919 onderzoeken uitgevoerd, tegenover 830 in 2019. Het gaat om een stijging van 11 procent. De grootste stijging deed zich voor bij administratieve klachtendossiers, dat steeg van 277 naar 485, dat is 75 procent meer dan een jaar eerder.

‘Deze stijging is in hoofdzaak te verklaren door het vernieuwde en vereenvoudigde online klachtenformulier op de website van de AIG maar deels ook door een toename van het aantal klachten ten opzichte van politieambtenaren in het kader van de pandemie’, klinkt het in het verslag.

De drie meest voorkomende klachten zijn vrijwillige slagen en verwondingen (72 dossiers), schending beroepsgeheim/laster (51) en bedreigingen (32).

Deze cijfers geven niet alle klachten weer die tegen politieambtenaren zijn geregistreerd. Burgers kunnen ook klacht indienen bij het Openbaar Ministerie en bij het Comité P.