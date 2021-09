Vrij zonnige en droge start van de dag

Vrijdag start, na het optrekken van het ochtendgrijs, vrij zonnig en droog. In de namiddag wordt het bewolkter met nog hier en daar opklaringen. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden, meldt het KMI.

In het westen duurt het plaatselijk tot de middag vooraleer de lage bewolking is opgeruimd. In West-Vlaanderen en aan de kust waarschuwt het KMI voor hardnekkige mist die het zicht kan beperken.

In de namiddag wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. Vrijdagavond en -nacht wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt, maar wel droog. De minima liggen tussen 6 en 14 graden.

Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het blijft overwegend droog bij maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot 23 graden in de Kempen.

Zondag wordt het vrij bewolkt met kans op een plaatselijke bui. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden.

Volgende week blijft het meestal droog met, na het ochtendgrijs, geleidelijk meer zon. De maxima schommelen rond de 19 graden.