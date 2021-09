Nieuwkomer Lemajic bezorgt AA Gent meteen moeizame zege in de Conference League

AA Gent wil overwinteren in de Conference League, en dus moest er gewonnen worden bij Flora Tallinn, het op papier zwakste broertje van de groep. Dat deden de Buffalo’s, zonder echt te overtuigen. Het was de veelbesproken zomeraanwinst Darko Lemajic die de nodige drie punten binnenhaalde, met zijn eerste doelpunt voor Gent: 0-1.

Neen, Hein Vanhaezebrouck veranderde niet van schoeisel bij de rust. Nochtans waren zijn tenen bijna door zijn schoenen gekruld, zo groot moet zijn ergernis geweest zijn na wat hij zijn ploeg de eerste helft op de mat zag leggen. Het was bijwijlen dra-ma-tisch tegen de voetbalkneusjes van Flora Tallinn, debutanten in een Europese groepsfase. Vooral aan de bal. Owusu, Kums, Godeau, Castro-Montes, Bezus, wie speelde er bij momenten niet met dozen aan de schoenen? Zo vaak was er nodeloos balverlies dat de Gentse coach er gek van werd.

Vanhaezebrouck had nochtans wat vers bloed in zijn elftal gepompt. Met het drukke programma moet er spaarzaam met krachten worden omgesprongen. En dus stond Godeau in de defensie, Opéri op links en kreeg Owusu met zijn eerste basisplaats van het seizoen. Vooral de keuze voorin sprong in het oog. In plaats van Tissoudali mocht Lemajic voor het eerst starten, aan de zijde van Depoitre. De Serviër, tuk om zich te tonen, was wél op niveau presteerde in de eerste helft. Niet van de bal te zetten, af en toe goed doorkoppen, Lemajic deed weinig fout. Alleen vergaten ze bij AA Gent hun Twin Towers te gebruiken. Nauwelijks flankvoorzetten kwamen er, ook al had Flora duidelijk last met de twee Gentse beren vooprin.

Problemen in de hoeken

Flora, dat met een diepe spits speelde, bracht Gent bovendien voortdurend in nesten op zijn flanken, in de rug van Castro-Montes en Opéri. Moesten Godeau en Hanche-Olsen doordekken, of moesten de wingbacks terugzakken? Het leek de spelers niet duidelijk. Het leidde tot twee vroege kansjes voor de thuisploeg, opgeraapt door Bolat en geblokt door Hanche-Olsen. Echt aan het werk werd Bolat niet gesteld, maar als er weer eens eentje in de rug van Opéri dook, leek het altijd link. Kenschetsend was een kleine discussie tussen Hanche-Olsen en zijn trainer na een halfuur over wie nu linksbuiten Alliku moest oppikken. De Noor kwam uiteindelijk naar de zijlijn om verduidelijking.

Ondanks een treurig niveau wist AA Gent toch enig gevaar te tonen. Flora Tallinn is tenslotte geen hoogvlieger. Een uitstekende doorsteekpass van Castro-Montes zette Bezus alleen voor doel, maar zijn schot was onvoldoende gericht en ging recht op doelman Igonen. Een plaatsbal van Lemajic miste ook al venijn. En op slag van rust was er dan eindelijk eens een goeie flankvoorzet van Castro-Montes op Depoitre, maar doelman Igonen zweefde zijn kopbal uit de winkelhaak.

Lemajic uitblinker

AA Gent kwam iets scherper uit de kleedkamer en de kramp verdween enigszins uit de tenen van de trainer. Na een geblokt schot van Depoitre viel plots de 0-1. Bezus kwam met een onverwachte opening op Lemajic, die niet miste. AA Gent in de wolken en even later zelfs bijna op 0-2, toen weer Lemajic over kopte. De Serviër scoorde punten, meer dan andere nieuwe gezichten in de basis. Na balverlies van Opéri – nog maar eens – kon Flora zelfs counteren. Het schot van Sappinen ging voorlangs. Met het drukke programma moest Vanhaezebrouck rust gunnen aan Kums, Bezus en Depoitre bracht De Sart, Tissoudali en Mboyo in.

Het bleef echter bibberen en niet alleen omdat het behoorlijk fris is in Tallinn. Vooral toen Sappinen Ngadeu wist af te schudden. Bolat gooide zich er echter prima voor en voorkwam zo erger. Aan de overkant was er weer Lemajic, na een prima flankvoorzet van invaller Nurio, maar doelman Igonen ontnam hem de 0-2. Niet dat het uitmaakte. Een slotoffensiefje van de thuisploeg kwam nooit echt tot uiting. De drie punten waren binnen en dat was het enige wat telde.