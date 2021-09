Nederlandse minister stapt op na debat over chaotische evacuaties uit Afghanistan

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) is opgestapt. Dat heeft de Nederlandse minister zojuist bekendgemaakt in de Tweede Kamer. ‘In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur, moet een minister gaan als het beleid wordt afgekeurd’, zei Kaag.

De Kamer nam een motie van afkeuring tegen demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) aan en sprak zijn afkeuring uit voor de evacuatieoperatie in Afghanistan. Ze kreeg onder andere kritiek vanwege de chaotische evacuaties van tolken, ambassadepersoneel en overheidspersoneel. Ze erkende dat er fouten zijn gemaakt, maar volgens Kaag zag niemand de snelle opmars van de Taliban aankomen.

De motie kreeg 78 stemmen voor en 72 stemmen tegen.

‘De Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. Hoewel ik sta voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden’, reageerde Kaag donderdag tegen de Kamer. ‘In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur, moet een minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.’

Ook tegen de minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) is een motie van afkeuring ingediend, waar de Kamermeerderheid zich achter schaarde. Volgens hen zou Bijleveld ook gebrekkig hebben gehandeld tijdens de evacuaties uit Kaboel. Volgens NRC heeft de woordvoerder van Bijleveld eerder op de dag gesuggereerd dat zij wel nog zal aanblijven als minister.

Kaag gaat wel nog door als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. In die rol gaat ze door met de gesprekken over een nieuw kabinet.

Dit bericht wordt aangevuld.