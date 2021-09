Zoekactie naar vrouw die vermist raakt tijdens reis met verloofde: ‘Hij weigert mee te werken aan onderzoek’

De Amerikaanse autoriteiten zijn op zoek naar een 22-jarige vrouw uit Florida die tijdens een roadtrip met haar verloofde vermist raakte. Haar vriend is ondertussen wel thuis, maar weigert te praten over de verdwijning.

De familie van de 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito heeft de jonge vrouw voor het laatst gehoord eind augustus. Toen was ze nog op reis was met haar verloofde, de 23-jarige Brian Laundrie. Het jonge koppel maakte een reis met een campervan en deelde geregeld vakantiekiekjes op sociale media. Ook op YouTube deelden ze video’s die druk werden bekeken. Maar toen Laundrie op 1 september naar huis terugkeerde, deed hij dat kennelijk alleen.

De ouders van de jonge vrouw gaven haar tien dagen later op als vermist, toen bleek dat ze hun dochter niet meer konden contacteren en haar verloofde wel al terug thuis was. Laundrie werd ondervraagd, maar weigert met de politie te praten over de verdwijning.

‘We smeken iedereen, ook Brian, om informatie over haar verblijfplaats in de afgelopen weken met ons te delen’, zei politiechef Todd Garrison van North Port. ‘Het gebrek aan informatie door Brian belemmert ons onderzoek, maar de antwoorden zullen uiteindelijk naar buiten komen.’

De advocaat van Laundrie, Steve Bertolino, verdedigde zijn stilzwijgen. ‘Mijn ervaring is dat de politie snel de aandacht legt op de partner van iemand die vermist is. Maar elke verklaring die wordt afgelegd, kan tegen hem gebruikt worden, ongeacht of mijn cliënt iets te maken heeft met de verdwijning.’