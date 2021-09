Alvaro Hodeg blijft Peter Sagan voor in eerste rit

Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick-Step) heeft donderdag de eerste etappe in de 65e Ronde van Slovakije (2.1) gewonnen. De 25-jarige Colombiaan sprintte na 158,4 kilometer naar de zege in Kosice. Hij haalde het voor thuisrijder Peter Sagan en de Zuid-Afrikaan Janse van Rensburg.

Hodeg neemt ook de leiderstrui over van de Australiër Kaden Groves, die woensdag de proloog won. Hij heeft zes seconden voor op Sagan. graves is op negen seconden derde. De eerste rit in lijn was er op papier één voor sprinters, dus leek het weinig waarschijnlijk dat een vroege vlucht kans op slagen had.

Toch kozen Tomasz Budzinski, Jaime Castrillo, Roger Adrià, Andrea Garosio, Dylan Sunderland, Martin Haring, Eirik Lunder en Gabriele Petrelli het ruime sop. In het peloton controleerden Deceuninck - Quick-Step en BORA - hansgrohe. Met Carl Fredrik Hagen zou wel nog één renner de oversteek maken naar de kopgroep in de laatste 50 kilometer.

Op vijf kilometer van de streep werden met Hagen, Castrillo en Sunderland de laatste vluchters opgeraapt.. In de sprint kon Hodeg rekenen op Jannik Steimle en leadout Michael Morkov. De Colombiaan werd perfect gelanceerd, Cees Bol zette te vroeg aan en viel stil, Peter Sagan vond geen gaatje meer om Hodeg voorbij te snellen.