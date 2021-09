Ronde van Luxemburg: Sacha Modolo wint voor het eerst sinds 2018

Modolo (Alpecin-Fenix) heeft donderdag de derde etappe in de 81e Ronde van Luxemburg (2.Pro) gewonnen. Na 189,3 kilometer van Mondorf-les-Bains naar Mamer was de 34-jarige Italiaan de snelste in een massasprint, zijn eerste zege sinds 2018. De Fransman Benoit Cosnefoy werd tweede, de Roemeen Eduard-Michael Grosu derde. Arne Marit was met een zevende plaats beste Belg.

Jasper De Buyst opende in de derde rit al snel de debatten en kreeg het gezelschap van Ceriel Desal en Kenneth Van Rooy, de Australiër Ben O’Connor, de Luxemburger Alex Kirsch en de Duitser Philipp Walsleben. Het peloton liet begaan en zo konden de zes meer dan drie minuten voor de grote groep uitrijden. Met nog 55 kilometer voor de boeg was het beste eraf bij Desal. Hij zette zich recht en werd wat later door het peloton opgeslokt. Luc Wirtgen probeerde de omgekeerde beweging te maken. De Luxemburger slaagde niet in zijn poging.

Vijf vroege vluchters mochten de twee plaatselijke ronden, van elk 15,8 kilometer, aanvatten met een voorsprong van 1:41 op een gegroepeerd peloton. Een ronde daarop was de voorgift geslonken naar 1 minuut. De Buyst haakte voorin af en bij een volgende tempoversnelling van Kirsch, op 10 kilometer van de finish, moest ook Van Rooy even passen. Het peloton naderde met rasse schreden en slokte de overgebleven vluchters op in de laatste 500 meter. In de daaropvolgende massasprint was Modolo de snelste van het pak.

Het is de eerste zege van het seizoen voor Modolo. De vorige overwinning van de Italiaan dateerde al van 16 februari 2018, toen hij de derde etappe won in de Ruta del Sol.

???? | Sacha Modolo wint voor het eerst sinds 2018! Hij pakt de derde etappe van de #SkodaTour???? pic.twitter.com/wfblNs6733 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 16, 2021

‘Ik heb een heel zware periode achter de rug’

Drie jaar en 212 dagen was het geleden dat Modolo nog eens het zegegebaar mocht maken. ‘Ik kan niet geloven dat ik eindelijk nog eens gewonnen heb’, reageerde de 34-jarige Italiaan heel geëmotioneerd. ‘Ik heb een heel zware periode achter de rug. Deze zege is er niet alleen één voor de ploeg maar bovenal voor mijn familie. Zij hebben samen met mij een moeilijke periode moeten doorstaan. Ik wil mijn naaste familie zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van mijn zege. Ik ga straks meteen mijn vrouw opbellen!’

Modolo maakte het voorbereidende werk van Petr Vakoc perfect af. ‘Eerlijk gezegd heb ik niet veel moeten doen in aanloop naar deze sprint. Mijn ploegmakkers hielden me netjes voorin.’

Marc Hirschi (UAE Emirates) blijft leider in het algemeen klassement. De 23-jarige Zwitser heeft vier seconden voor op de Portugees Joao Almeida en negentien seconden op de Fransman David Gaudu. Vrijdag werken de renners in Dudelange een individuele tijdrit af van 25,4 kilometer.