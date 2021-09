Witte Huis verdedigt generaal die met China belde

President Joe Biden heeft sussend gereageerd op berichten dat topmilitair Mark Milley onder zijn voorganger twee keer heimelijk belde met zijn evenknie in China. De generaal wilde naar verluidt een gewapend conflict voorkomen in de laatste maanden van Donald Trumps presidentschap. Biden behoudt ‘het volste vertrouwen’ in Milley.

De Amerikaanse president Joe Biden gelooft in Milley’s ‘leiderschap, zijn patriottisme en zijn trouw aan onze grondwet’, reageerde een woordvoerder van het Witte Huis. Volgens het Pentagon zou de generaal binnen zijn bevoegdheden zijn gebleven als hoogstgeplaatste Amerikaanse militair in dienst van de president en het ministerie van Defensie.

Geen aanvalsplannen

De topmilitair vreesde dat toenmalig president Donald Trump een oorlog zou ontketenen, schreef de krant The Washington Post, die zich baseerde op een nieuw boek. De telefoongesprekken tussen Milley en zijn Chinese tegenhanger generaal Li Zuocheng zouden in oktober 2020 en januari hebben plaatsgevonden, de tumultueuze laatste maanden van het presidentschap van Trump.

Milley zou zijn Chinese evenknie hebben verzekerd dat de Amerikaanse regering stabiel was en dat er zeker geen plannen waren om China aan te vallen. Hij beloofde naar verluidt dat hij China zou waarschuwen als escalatie dreigde. ‘Als we aanvallen, bel ik u tijdig. Het zal niet als een verrassing komen.’

Conflict voorkomen

De generaal zou Trump niet hebben geïnformeerd over de gesprekken. Dat leidde tot verontwaardiging bij de Republikeinen. De prominente senator Marco Rubio concludeerde dat Milley het gezag van de vorige president heeft ondermijnd en overwoog om geheime informatie naar de Chinezen te lekken. Hij riep Biden op de generaal direct te ontslaan.

Het kantoor van Milley repliceerde dat de topmilitair vanuit zijn functie handelde en niets deed wat niet door de beugel kan. Een woordvoerder benadrukte dat het gebruikelijk is dat de topman van de Amerikaanse legertop contact heeft met prominente militairen in andere landen. Dergelijke gesprekken zouden een belangrijke manier zijn om onbedoelde conflicten te voorkomen.

‘Dumbass’

‘Ik heb het volste vertrouwen in generaal Milley’, reageerde Biden in het Witte Huis op de vraag of de militaire leider er goed aan had gedaan om in te grijpen. Trump zei dinsdag dat Milley berecht zou moeten worden voor landverraad als het rapport waar was, en hij noemde de generaal een dumbass.