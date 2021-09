Door een brand op een bedrijventerrein in de haven van Antwerpen, is donderdagmiddag een grote rookpluim zichtbaar in de stad. De Antwerpse brandweer is ter plaatse en heeft het vuur onder controle.

Rond 13 uur kreeg Brandweer Zone Antwerpen een melding over een brand in de haven. ‘Een stapel met restjes hout, gelegen tussen enkele loodsen aan Kaai 91, heeft vuur gevat’, zegt Brandweer Zone Antwerpen.

De brand gaat gepaard met een grote rookpluim, die zelfs in de stad zichtbaar is. ‘De rookpluim is duidelijk te zien vanop de kaaien en Linkeroever. In de rook zitten geen chemische of gevaarlijke stoffen. Rook is altijd schadelijk, maar zolang je er niet in gaat staan, is er geen probleem voor omliggende bedrijven en bewoners.’

De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk.