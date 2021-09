Vlaamse podcasts krijgen eigen prijzen

Na de MIA’s (muziek), de Ensors (film & televisie) en de Boon (literatuur) krijgt Vlaanderen zijn eigen podcastprijzen: de Oorkondes. Op zaterdag 4 december worden die voor het eerst uitgereikt. Wouter Deprez zit de 25-koppige jury voor.

‘Kan iemand mij een goede podcast aanraden?’ Het antwoord was vroeger relatief simpel, zo veel waren er niet. Vandaag bestaat er ook in Vlaanderen over nagenoeg elk onderwerp een podcast. Of twee. En de lat ligt intussen bijzonder hoog. Om dat podcasttalent te erkennen, vindt op zaterdag 4 december in Kursaal Oostende de eerste editie van de Oorkondes plaats. De uitreiking vormt de afsluiter van het eerste DS Podcastfestival dat op 3 en 4 december plaatsvindt en wil op die manier de spraakmakendste Vlaamse podcasts in de kijker zetten.

Publieksprijs

De Vlaamse podcasts worden ingedeeld in vijf categorieën: Nieuws, Cultuur, Inzicht, Story en Talk. Een professionele jury uit de kunst-, cultuur-, media- en podcastwereld onder leiding van Wouter Deprez buigt zich per categorie over zes nominaties. Ze bepaalt ook de uiteindelijke winnaars. Daarnaast maken de geselecteerde podcasts kans op een publieksprijs en gaat een speciale Oorkonde naar iemand die podcasts in Vlaanderen de voorbije vijftien jaar mee op de kaart heeft gezet.

Maak kans

Elke Vlaams podcast waarvan tussen 1 september 2020 en 1 oktober 2021 minstens één nieuwe aflevering in première is gegaan, komt in aanmerking voor een Oorkonde. Van diepgravende interviewpodcasts tot intrigerende (non-)fictie, zowel professionele als onafhankelijke producties. Op woensdag 10 november worden de nominaties bekendgemaakt, diezelfde dag begint ook de stemming voor de publieksprijs.

Maak kans op een Oorkonde en dien zelf uw podcast in. Alle info over hoe u kan inschrijven vindt u hier.