Vlaanderen opnieuw oranje op Europese coronakaart

Vlaanderen kleurt na twee weken in het rood opnieuw oranje op de Europese coronakaart. Ook Franrijk en Italië breiden hun oranje gebied uit. Dat blijkt uit de nieuwste update van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding ECDC.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio.

Meer oranje voor Frankrijk, Italië en Portugal

Naast Vlaanderen ruilen ook een aantal Franse regio’s, zoals Nord-Pas De Calais-Picardie, Bretagne en Bourgogne-Franche-Comte, hun rode status voor oranje. In centraal Italië valt ook meer oranje dan rood te bespeuren (Toscane en Marche), en ook Sardinië wisselt rood voor oranje.

Portugal kleurt helemaal oranje, terwijl twee aangrenzende Spaanse regio’s - Extremadura en Galicië - hetzelfde doen. Principado De Asturias, een oostelijke buur van Galicië, herwint zelfs de kleur groen. In het noorden van Denemarken licht nu ook een tipje groen op.

Letland gaat er echter op achteruit, van oranje naar rood. Ook Roemenië, een week voordien nog oranje en groen, kleurt helemaal rood. In het noordoosten van Duitsland valt ook meer rood te ontwaren dan vorige week.