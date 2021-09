Poetin zegt dat ‘tientallen personen’ uit entourage besmet zijn

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat tientallen personen uit zijn entourage een coronabesmetting hebben opgelopen. Sinds dinsdag zit hij in quarantaine.

‘In mijn entourage gaat het niet over één of twee, maar tientallen personen die besmet zijn geraakt met het coronavirus’, verklaarde Poetin tijdens een videoconferentie van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CVVO), de Russische tegenhanger van de Navo. ‘Nu moet ik enkele dagen in quarantaine verblijven.’

Voordien was het onduidelijk hoe groot de uitbraak in het Kremlin was en hoe lang Poetin in quarantaine zou blijven.

De 68-jarige president heeft twee prikken met het Russische coronavaccin Spoetnik V gekregen. Eerder zei hij dat hij de werking van het vaccin nu persoonlijk aan het testen is.

Volgens het Kremlin verkeert Poetin in goede gezondheid. Zijn woordvoerder, Dmitry Peskov, heeft ook geen weet dat iemand anders in het Kremlin ernstig ziek is geworden.

Hoe de besmettingshaard in het Kremlin tot stand kwam, is onduidelijk. Het Kremlin had strenge maatregelen genomen om Poetin te beschermen. Zo moesten journalisten meerdere PCR-tests afleggen voor ze een evenement met de president mochten bijwonen.

Rusland is zwaar getroffen door de pandemie. Het land heeft meer dan 7 miljoen besmettingen geregistreerd en 195.041 doden.