Het plassende mannetje draagt een gloednieuwe outfit om de start van het Brusselse queer kunstfestival Q.ARTz te vieren. Met zijn exuberante kostuum vraagt Manneken Pis aandacht voor de rechten van de lgbti-gemeenschap.

Een opvallende roze stekende hanenkam, een roze broek, een jasje met zwart-witte strepen en een roze strik. Het blitse kostuum van Manneken Pis is een ontwerp van Matteo Neri-Lindfors, beter bekend als de Brusselse designer Lion ascendant Connasse.

‘Mijn universum is gebouwd op de romantische en punkinvloeden van mijn moeder, de theaterwereld van mijn vader en mijn persoonlijke fascinatie voor esoterie. Het is de combinatie van al deze elementen die je terugvindt in Manneken Pis’ Q.ARTz-outfit’, legt de ontwerper uit.

Het Q.ARTz Festival is een organisatie van The Belgian Pride. Het werd in het leven geroepen om de diversiteit, creativiteit en expressie van queer artiesten een platform te geven. Met tentoonstellingen, theatervoorstellingen, workshops, films en feestjes wil Q.Artz Festival culturele en maatschappelijke bruggen slaan.