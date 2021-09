Duitse politie arresteert vier verdachten na dreiging synagoge

In Duitsland heeft de politie vier mensen, waaronder een 16-jarige, gearresteerd nadat ze informatie had ontvangen over een mogelijke dreiging voor een synagoge.

Woensdagavond laat heeft de politie de bescherming van een synagoge extra opgevoerd nadat er sprake was van een terreurdreiging. Zowel Der Spiegel als Bild meldt, zonder bronnen te citeren, dat een buitenlandse inlichtingendienst een tip zou hebben doorgegeven over een 16-jarige jongeman die een aanslag zou hebben willen plegen op een synagoge.

De bedreigde gebedsplaats in kwestie bevindt zich in Hagen, een stad in het Ruhrgebied met zo’n 200.000 inwoners. De lokale politie zei donderdag vier mensen te hebben gearresteerd. Ook werden verschillende gebouwen doorzocht.

Jom Kipoer

Die dreiging viel samen met het Joodse feest Jom Kipoer waarbij praktiserende Joden de nacht doorbrengen in een synagoge. Er ging in de bedreigde synagoge een gebedsdienst voor Jom Kipoer plaatsvinden, maar die werd door de dreiging uiteindelijk afgelast net voor die zou beginnen. De lokale autoriteiten menen dat een aanslag mogelijk vermeden is.

De feiten doen denken aan de terreuraanslag in Halle van twee jaar geleden. Toen voerde een rechtsextremist een gewapende aanval uit op een synagoge in de Oost-Duitse stad Halle, ook op Jom Kipoer.

Bij de aanslag werden twee voorbijgangers doodgeschoten. De politie kreeg toen flink wat kritiek omdat ze traag gereageerd zou hebben. De aanvaller werd uiteindelijk gearresteerd en zit nu een levenslange gevangenisstraf uit voor de moorden.