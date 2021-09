Minister Crevits bevriest terugbetaling Pukkelpop in afwachting van gerechtelijk onderzoek

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft beslist om de terugbetaling van de voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop op te schorten in afwachting van de resultaten van het gerechtelijke onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden.

‘De beoordeling van het dossier zal worden uitgesteld tot er helderheid is over dat gerechtelijke onderzoek’. Dat heeft de minister donderdag in de commissie Economie van het Vlaams Parlement aangekondigd. Vandaag raakte bekend dat het parket een onderzoek heeft geopend naar de bedrijven achter Pukkelpop en organisator Chokri Mahassine.

Eerder deze maand zei minister Crevits dat er al 400.000 euro was uitbetaald aan Pukkelpop, maar dat bedrag kon nog oplopen tot 1,8 miljoen euro. Het festival werd enkele weken voor de geplande datum afgelast omdat de organisatie nog kon voldoen aan het gevraagde testbeleid voor de meer dan 60.000 festivalgangers. In plaats daarvan werd met Pukkelpopkwartier wel een kleinschaliger evenement georganiseerd in Hasselt.

(dadelijk meer)