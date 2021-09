Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Amerikaanse Time Magazine een lijst samengesteld van de honderd meest invloedrijke mensen. Prins Harry en Meghan Markle sieren de cover. In de lijst staan ook nog talibanleider Mullah Baradar en drie Nederlanders.

Time Magazine heeft opnieuw opgelijst wie voor het magazine het meest invloedrijk was in 2021. Zoals elk jaar staan er enkele interessante namen tussen. We lijsten enkelen interessante namen voor u op.

Prins Harry en Meghan Markle

Het koppel staat in de lijst omdat de twee ‘een stem geven aan de stemlozen’, klinkt het. ‘Actie ondernemen is niet de makkelijke keuze voor een jonge hertog en hertogin die geluk hadden door hun geboorte en talent en verbrand zijn door de roem. Het zou zoveel makkelijker zijn om van hun geluk te genieten en stil te blijven’, aldus de lovende uitleg.

Prins Harry, die overigens gisteren jarig was, en Meghan Markle werden ook gekozen voor de covershoot. Dilys Ng, de verantwoordelijke fotoredacteur, vindt dat ‘het portret de krachtige dynamiek tussen twee gelijkwaardige partners vat’. Op sociale media wordt de foto door sommigen anders geïnterpreteerd. Hier en daar werd de vergelijking gemaakt met een kapper (prins Harry) die het nieuwe kapsel aan een klant (Meghan Markel) laat zien in de spiegel.

Is that Prince Harry or a celebrity hairdresser showing off the results of his client’s cut & blow dry? 🤔 #TIME100 https://t.co/FE2qlPbI1l — Pip Tomson (@PipTomson) September 15, 2021

Ook talibanleider in de lijst

Mullah Baradar is waarschijnlijk een van de meest opvallende namen in het lijstje. Baradar wordt binnen de taliban gezien als een van de stichtende leden en toen de militante organisatie Afghanistan heroverde, was dat onder voorwaarden die de talibanleider had onderhandeld, aldus Time Magazine.

‘Baradar is een stille, geheimzinnige man die zelden openbare verklaringen of interviews aflegt. Hij vertegenwoordigt niettemin een meer gematigde stroming binnen de Taliban, degene die in de schijnwerpers zal worden gezet om westerse steun en broodnodige financiële hulp te verkrijgen. De vraag is of de man die de Amerikanen uit Afghanistan heeft verjaagd, zijn eigen beweging kan beïnvloeden’, besluit de Pakistaanse journalist Ahmed Rashid.

Mullah Baradar. Foto: BELGAIMAGE

Drie Nederlanders die zich inzetten voor het klimaat

Belgen zitter er niet in het lijstje, maar wel maar liefst drie van onze noorderburen. Alledrie zetten ze zich in voor het klimaat. Het gaat om klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh, Eurocommissaris Frans Timmermans en advocaat Roger Cox.

Van Oldenborgh, die onderzoeker is bij het KNMI, werd samen met zijn Duitse collega Friederike Otto gekozen voor hun World Weather Attribution-project. Via het project kunnen wetenschappers van over heel de wereld meteen na extreem weer analyseren wat de invloed van klimaatverandering is geweest. Van Oldenborgh stelt op Twitter verbaasd te zijn om zichzelf in het lijstje te zien staan. ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om invloedrijk te zijn. We geven alleen wetenschappelijk verdedigbare antwoorden op de vraag hoe klimaatverandering extreem weer beïnvloedt.’

Timmermans werd door het magazine in het lijstje gezet omdat hij als Europese klimaatcommissaris ‘begrijpt welk risico we lopen’ wanneer het over de klimaatcrisis gaat. Het magazine is lovend voor zijn ‘Fit for 55’-plan, dat de uitstoot van de Europese Unie voor 2030 met 55 procent verlaagd wil zien. ‘Hij wandelt waar weinigen zich hebben gewaagd, maar waar alle naties moeten volgen’, klinkt het.

In een reactie aan persagentschap ANP bedankt Timmermans de redactie van Time ‘voor de erkenning van Europa’s leidende rol in de strijd tegen de klimaatcrisis’.

Roger Cox werd dan weer door de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore gekozen naar aanleiding van zijn gewonnen rechtszaak tegen Shell. Volgens Gore, die ook de oprichter is van The Climate Reality Project, zorgde de uitspraak van die zaak voor schokgolven bedrijven over heel de wereld. ‘Het was de eerste keer dat een bedrijf wettelijk aansprakelijk werd gesteld voor het niet volgen van het akkoord van Parijs’, aldus Gore. ‘De innovatieve aanpak van Cox, die optreedt namens meer dan 17.000 Nederlandse burgers, is gebaseerd op de nieuwste klimaatwetenschap en heeft een belangrijke weg ingeslagen die bedrijven over de hele wereld zou kunnen dwingen ambitieus op te treden om het welzijn van toekomstige generaties te waarborgen.’

Geen link

Zoals elk jaar valt er geen echte link te leggen tussen de honderd geselecteerden behalve dat ze op een of andere manier invloed hebben gehad op het afgelopen jaar. Er zitten onder meer politieke leiders, acteurs, zangers, sporters en onderzoekers tussen.

Zo staan bijvoorbeeld de huidige Amerikaanse president en vice-president Joe Biden en Kamala Harris op de lijst, de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, tennisster Naomi Osaka, de Chinese regisseuse Chloé Zhao, zanger Lil Nas X, actrice Scarlett Johansson, de Chinese leider Xi Jinping en ondernemer Elon Musk nog op de lijst.