Podcasttips | Hoe moslimjongeren op één dag werden omgevormd tot ‘generatie 9/11’

In Generatie 9/11 vertellen journalisten Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi hoe ze van de ene dag op de andere 'de andere' werden. In The dropout leren we dat ook zonder lijk, een true-crimepodcast erg boeiend is. En in Mercury mysteries worden de zotste verhalen over Freddie Mercury voor ons uitgepluist.

In DS Vandaag namen we het deze week op voor … de stilte. Heel wat wijken in ons land worden geterroriseerd door ‘boomcars’, wagens die onnodig veel lawaai maken en door de straten scheuren. De strijd tegen die ‘knalbakken’ wordt in heel wat steden en gemeenten opgevoerd. Maar dat is niet altijd even eenvoudig, want hoe ga je achter geluid aan?

1. Generatie 9/11

Afgelopen weekend was het 20 jaar geleden dat bijna 3.000 mensen de dood vonden bij de aanslagen van 11 september. In DS Vandaag brachten we eerder het verhaal van Patrice Braut, de enige Belg die omkwam bij de aanslagen.

9/11 is een kantelpunt, niet het minst voor moslims over de hele wereld. Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi zijn vandaag journalisten bij de Nederlandse krant NRC en waren tieners toen de aanslagen plaatsvonden. Ze werden van de ene dag op de andere ‘de andere.’ Hun generatie moslimjongeren werd op één dag omgevormd tot de ‘generatie 9/11’. Dat is niet alleen zo in de Verenigde Staten of in het Midden-Oosten, maar ook aan onze kant van de oceaan.

Wafa Al Ali vertelt in de eerste aflevering van Generatie 9/11 hoe vanaf 9/11 de stempel ‘terrorist’ op haar hoofd stond, als een van de weinige moslima’s op haar school in het dorpje Winterswijk. Lotfi El Hamidi groeide op in een heel andere context: het rauwe Delfshaven, een deelgemeente van Rotterdam. Hij was lang niet de enige moslim, ook schrijver Abdelkader Benali groeide er op. ‘Op 9/11 werd de moslim ontdekt’, zegt Benali in aflevering twee.

Hun islamitische identiteit zweefde in die twee heel verschillende omgevingen altijd op de achtergrond, maar na de aanslagen werd het plots hun belangrijkste kenmerk. Zeker omdat het debat in Nederland scherp werd gevoerd, met figuren als Pim Fortuyn en later Geert Wilders. Jongeren die zich én Nederlander én moslim voelden, moesten plots kant kiezen. Een middenweg was er niet. Hoe ga je daar als jonge moslim mee om? Een eyeopener, deze reeks.

Ook de Amerikaanse podcastmaker Dan Taberski, bekend van het briljante Missing Richard Simmons, kijkt naar de impact van de aanslagen. Hij wil in 9/12 te weten komen wat er de dag na 9/11 gebeurde en elke dag die daarop volgde. De centrale vraag: Hoe is ‘de dag 9/11’ veranderd in ‘het idee 9/11’. Het idee dat de spanningen op het wereldtoneel deed toenemen, maar dat ook het leven van Average Joe veranderde.

2. The dropout

‘Geen enkel verhaal is boeiender dan de saga rond Elizabeth Holmes’ Foto: The dropout

True crime en het medium podcast: het is een geslaagd huwelijk. Kijk maar naar het megasucces van Serial en De volksjury. Maar wat als er geen lijk is? En zelfs geen moordenaar?

In The dropout volgt ABC News het proces tegen Theranos-topvrouw Elizabeth Holmes. Holmes is een van de boeiendste figuren die Silicon Valley de laatste jaren voortbracht. Ze vond een revolutionaire bloedtest uit, ze was ooit de jongste vrouwelijke selfmade miljardair en ze werd zelfs de nieuwe Steve Jobs genoemd. Maar soms gaat het mis: haar bedrijf Theranos bleek opgetrokken te zijn uit leugens. In Bits & atomen brachten we eind augustus haar verhaal, naar aanleiding van de start van het proces tegen Holmes.

In 2019 maakte ABC News al een podcastreeks van zes afleveringen over de rise and fall van Holmes, die alsdrop-out haar universitaire studies niet afmaakte. Nu nemen ze de luisteraar mee tot in de rechtszaal en bekijken stap voor stap wat haar ten laste gelegd wordt. ‘Geen enkel verhaal is boeiender dan de saga rond Elizabeth Holmes’, zegt journaliste Rebecca Jarvis over de zaak. Het verhaal wordt spannend gebracht. Heel Amerikaans, met een hoge productiewaarde, maar toch aangenaam om naar te luisteren. Met andere woorden: ook zonder lijk is een true-crimepodcast erg boeiend. Oef!

3. Mercury mysteries

Galileo! Figaro! Magnifico! Foto: Mercury Mysteries

Op 5 september zou Freddie Mercury, de zanger van Queen, 75 jaar geworden zijn. De man overleed in 1991 aan de gevolgen van aids, maar dertig jaar later staat hij nog steeds bekend als een van de meest memorabele frontmannen uit de popgeschiedenis. Over zulke mensen doen de zotste verhalen de ronde, het ene er al wat meer met de haren bij gesleept dan het andere. Radiozender Nostalgie – meester in alles wat de tijd van toen betreft – pluist die verhalen uit in Mercury mysteries.

Ze zijn duidelijk fan bij Nostalgie, want aan superlatieven ontbreekt het niet in de eerste aflevering. Iconisch, legendarisch, waanzin, larger than life. Elk compliment passeert de revue. DJ Shalini Van Den Langenbergh neemt je mee in een fijn verhaal over onze Freddie,zoals ze hem graag noemt.

Een van die mysteries: de tanden van Freddie Mercury. Er komt zelfs een mondchirurg aan bod. Dokter Nasser Nadjmi vertelt over het unieke gebit van Mercury, want hij heeft maar liefst vier tanden meer dan een normaal gebit. Nu denkt u: wat doet dat ertoe? Wel, die ferme bijters zouden volgens de legende bepalend zijn geweest voor zijn stemgeluid. Hij liet zich, ondanks alle ongemakken, nooit opereren aan zijn gebit, uit angst om zijn stem om zeep te helpen. En volgens die mondchirurg zou onze Freddie misschien wel nóg beter gezongen hebben mocht hij dat toch gedaan hebben. Galileo! Figaro! Magnifico!

Volgende week ben ik er weer met meer podcasttips! Heb je zelf een tip? Dan mag je die altijd mailen naar podcasttips@standaard.be.

Veel luisterplezier!