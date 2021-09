De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hield woensdag haar jaarlijkse State of the Union-toespraak. Een van de aanwezige topambtenaren haalde prompt een set breinaalden boven en ging vlijtig aan de slag. Of ze wel aandachtig luisterde? Daar heeft de politica een duidelijk antwoord voor: ‘Breien houdt je scherp.’ Kijk mee in bovenstaande video.